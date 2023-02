POL-DN: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Linnich (ots) - Auf dem Büllerweg in Tetz sind Unbekannte in einen Kindergarten eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:00 Uhr am Montag (30.01.2023) und 06:30 Uhr am Dienstag (31.01.2023). Die Täter gelangten vermutlich über den Zaun des Außengeländes auf das Grundstück des Kindergartens. Nachdem Hebelversuche der Täter an einem rückwärtigen Fenster erfolglos blieben, hebelten Sie eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte. ...

