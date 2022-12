POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 29.12.2022

Goslar (ots) - Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum Kunigunde. Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Mittwoch um 07:15 Uhr auf der Bundesstraße 6. Eine 46jährige Frau fuhr mit einem VW Up aus Richtung Posthof in Richtung Goslar, als in Höhe Kunigunde ein Baum auf die Fahrbahn fiel. Trotz eines Ausweichmanövers schlugen Äste auf die Windschutzscheibe, so dass diese beschädigt wurde. Am PKW ...

