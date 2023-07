Polizei Münster

POL-MS: Anrufe falscher Bankmitarbeiter und Polizisten - Warnung vor Betrugsmasche

Aktuell rufen dreiste Betrüger vermehrt Münsteraner an. Sie geben sich am Telefon zunächst als Bankmitarbeiter aus und täuschen missbräuchliche Abbuchungen auf dem Konto vor. Dabei verwickeln sie die Angerufenen in ein Gespräch über persönliche Daten oder Bankdaten. Kurz darauf melden sich die Betrüger nochmals und geben sich als Polizisten des Betrugskommissariats einer Münsteraner Polizeiwache aus. Dabei fordern sie weitere persönliche Daten unter dem Vorwand ein, den vorgetäuschten Kontoabbuchungen nachgehen zu wollen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig. Die Polizei rät daher: Seien Sie misstrauisch und aufmerksam! Beenden Sie solche Gespräche sofort oder notieren Sie sich die angezeigte Rufnummer, den Namen des Anrufers und dessen Rückrufnummer! Melden Sie den Vorfall danach unter der "110" der Polizei!

