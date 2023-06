POL-GÜ: Verkehrsunfall verursacht zweistündige, halbseitige Sperrung der BAB19

Lalendorf/ Langhagen (ots) - Am 12.06.2023 entzündete sich während der landwirtschaftlichen Arbeit ein Anhänger einer so genannten Heupresse auf einer Ackerfläche bei Langhagen. Der 64-jährige Mitarbeiter des örtlichen Landwirtschaftsbetriebes vernahm unvermittelt Qualm aus dem an den Traktor angehängten Großgerät. Um die Ackerfläche nicht zu gefährden fuhr ...

mehr