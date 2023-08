Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mädchen bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr im Reinachweg zugezogen. Auf Höhe der Straße Pfannenstiel fuhr sie auf die Straße ein und kollidierte mit dem Ford Transit eines 49-Jährigen. Dieser hatte die Radlerin aufgrund blendender Sonne zu spät gesehen und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Mädchen klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Knie und wurde von einem Elternteil im Anschluss zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Ehlersstraße ereignet. Eine 40 Jahre alte Toyota-Fahrerin fuhr von der Ailinger Straße kommend in Richtung Messe und musste am Kreisverkehr zur Goethestraße verkehrsbedingt anhalten. Während eine hinterherfahrende 25-jährige Smart-Lenkerin rechtzeitig bremsen konnte, fuhr eine 27-Jährige mit ihrem VW wuchtig auf den Smart auf und schob diesen auf den Toyota. Die 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wollte nach dem Unfall selbständig einen Arzt aufsuchen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Friedrichshafen

Männer überfallen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Nach einer Auseinandersetzung am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr in der Schanzstraße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise. Mehrere unbekannte Angreifer waren vor einem Einkaufsgeschäft auf zwei Männer im Alter von 32 und 31 Jahren losgegangen, verletzten diese bei dem Angriff nicht unerheblich und suchten im Anschluss das Weite. Den Angaben der beiden Opfer und eines Zeugen, der mit einem Besenstiel zu Hilfe eilte, zufolge soll bei dem Übergriff auch ein Schlagring und eine Eisenstange zum Einsatz gekommen sein. Die Gruppe, bestehend aus mutmaßlich fünf Tätern, flüchtete nach dem Angriff in Richtung See. Die Männer werden als etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 160 bis 170 cm groß beschrieben, trugen augenscheinlich einen Vollbart und hatten ein arabisches Erscheinungsbild. Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden oder in Tatortnähe auf tatverdächtige Personen aufmerksam geworden sind, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Die Beamten gehen ersten Hinweisen und einer möglichen Vorbeziehung der Beteiligten nach. Die Ermittlungen zum genauen Hergang, der Identität der Tatverdächtigen und dem Hintergrund der Tat dauern aktuell noch an.

Kressbronn

Betrügern entkommen

Einer Bankangestellten dürfte es zu verdanken sein, dass eine Seniorin aus dem Bereich Kressbronn ihre Ersparnisse nicht an Betrüger übergeben hat. Am Donnerstag war die Frau von einer Unbekannten telefonisch kontaktiert worden, die sich als ihre vermeintliche Nichte ausgab. Mit weinerlicher Stimme gab diese an, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben und dass sie nur durch die Zahlung einer Kaution von einem fünfstelligen Euro-Betrag wieder auf freien Fuß komme. Die Seniorin schenkte der Geschichte Glauben und begab sich zu ihrer Bank, um der Forderung nachzukommen. Obwohl die Frau angab, die Summe für den Kauf eines Autos zu benötigen, wurde die Kundenberaterin aufmerksam und warnte ihr Gegenüber vor der bekannten Masche. Zuhause angekommen teilte die Seniorin den noch in der Leitung befindlichen Anrufern mit, dass sie vor einem möglichen Betrug gewarnt wurde, woraufhin ihr Gegenüber das Telefonat beendete. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Betrugsdelikts. Warnungen, Informationen und Verhaltenstipps rund um das Thema Betrug finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Kressbronn

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Langenargen, nachdem ein Unbekannter zwischen Sonntag und Donnerstag in der Zehntscheuerstraße einen Unfall gebaut hat und anschließend geflüchtet ist. Vermutlich in Fahrtrichtung Kirchstraße streifte er mit dem rechten Außenspiegel die linke Seitenwand des am Fahrbahnrand geparkten VW-Transporters und kümmerte sich im Anschluss nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Überlingen

Hund attackiert - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Vorfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Alten Owinger Straße, auf dem Fußweg in Richtung der Bundesstraße 31, bittet die Polizeihundeführerstaffel Pfullendorf um Hinweise. Eine 29-jährige Frau gibt an, mit ihrer französischen Bulldogge spazieren gewesen zu sein, als ihr angeleintes Tier von einem freilaufenden Hund attackiert wurde. Durch Bisse in Stirn und Hals erlitt die Bulldogge Verletzungen und musste im Anschluss von einem Tierarzt versorgt werden. Den angreifenden Vierbeiner beschreibt die 29-Jährige als "optisch wie ein Golden Retriever in Schwarz" der auf den Namen "Nelly" hörte. Der Hundehalter, der im Anschluss weiterlief ohne Kontakt zur Frau aufzunehmen, soll ein Mann im Alter von etwa 40 Jahren gewesen sein. Hinweise zum Tier und dem Halter erbitten die Beamten unter Tel. 07552/206-40

Meersburg

Autoscheibe mutwillig eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat zwischen Montagnachmittag und Donnerstagabend die Seitenscheibe eines in der Hans-Dieter-Straße abgestellten Audi offenbar mutwillig eingeschlagen. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell