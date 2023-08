Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierte Radlerinnen stoßen zusammen

Verletzungen haben zwei 20 und 23 Jahre alte Pedelec-Fahrerinnen bei einem Zusammenstoß am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr erlitten. Die Frauen waren gemeinsam auf der K 7978 zwischen Taldorf und Appenweiler unterwegs, als die 20-Jährige zum Überholen ansetzte und dabei den Lenker der 23-Jährigen streifte. Durch die Wucht des Streifvorgangs stürzten die beiden Frauen. Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige, die keinen Helm trug, mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Eine Polizeistreife nahm bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch wahr. Da ein Vortest einen Wert von über 1,6 Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei der 20-Jährigen an. Sie muss nun mit einer Strafanzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die 23-Jährige, die ebenfalls alkoholisiert war, erlitt bei dem Sturz indes leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet - drei Verletzte und 50.000 Euro Sachschaden

An der Anschlussstelle der B 30 Ravensburg-Nord hat am Donnerstag kurz vor 14 Uhr eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin die Vorfahrt eines 45-jährigen Porsche-Fahrers missachtet. Die junge Fahrerin wollte nach links auf die L 291 in Richtung Berg abbiegen und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen, der in Richtung Ravensburg fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die 18-Jährige als auch der 45-Jährige und dessen 4-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Um die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerten sich Abschleppunternehmen. Die Landesstraße war auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg-Nord während der Unfallaufnahme bis gegen 15 Uhr voll gesperrt.

Bodnegg

Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 6 Uhr auf der L 335 ereignet hat. Ein 24-jähriger Citroen-Lenker wollte aus Richtung Tobel kommend in die Landesstraße einbiegen und übersah dabei den VW einer vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um die beiden stark beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Wilhelmsdorf

Langholzlastzug kippt um - Fahrer verletzt

Ein mit Langholz beladener Sattelzug ist am heutigen Freitag gegen 10.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Höchsten und Zußdorf umgekippt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam dem 46 Jahre alten Fahrer auf der schmalen Straße zwischen Höchsten und Latten auf der Geraden unmittelbar nach dem Waldstück ein Fahrzeug entgegen. Sowohl der Fahrer des Sattelzugs als auch der Fahrzeuglenker fuhren äußerst rechts und wichen jeweils in den Graben neben der Fahrbahn aus. Dabei kippte der Sattelzug nach rechts um, wobei der 46-Jährige Verletzungen erlitt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Baumstämme, die in die angrenzende Wiese gerollt waren, wurden von einem zweiten Langholzzug aufgeladen. Ein Abschleppunternehmen richtete den umgekippten Sattelzug wieder auf. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Gemeindeverbindungsweg war während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen bis gegen 13 Uhr voll gesperrt.

Leutkirch

Alkoholisiert auf Fahrrad unterwegs

Knapp zwei Promille hat der Alkoholtest bei einem 32 Jahre alten Fahrradfahrer ergeben, den eine Polizeistreife aufgrund seiner auffälligen Fahrweise am Donnerstag kurz nach 22 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge. Sein Fahrrad musste der Mann im Anschluss schieben.

Leutkirch

Geparktes Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Künkelinstraße einen Suzuki touchiert und dabei Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht. Der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, streifte den Suzuki beim Ein- oder Ausparken. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Bad Wurzach

Harley-Fahrerin stürzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste eine 59-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, die am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der B 465 mit ihrer Harley-Davidson gestürzt war. Die Frau war mit dem Motorrad von Leutkirch in Richtung Bad Wurzach unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache zwischen Niedermühle und der Abzweigung zur L 314 in den Grünstreifen. Dort stellte sich das Vorderrad quer, die 59-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. An der Harley entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell