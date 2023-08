Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Parkscheinautomat beschmiert

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen einen Parkscheinautomaten am Bahnhof mit blauer Farbe beschmiert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Riedhausen

Polizei bittet um Hinweise nach Körperverletzung

Wie jetzt erst bekannt wurde, ist bereits am Samstag, 29.07.2023, auf dem Woodstoig-Festival ein 28-Jähriger durch einen Faustschlag schwer verletzt worden. Der Mann traf gegen 6 Uhr eine junge Frau, die einen hilflosen Eindruck erweckte und auf der Suche nach ihrem Mobiltelefon war. Dieses vermutete die Frau in einem Campingbus, woraufhin der 28-Jährige an dessen Tür klopfte. Ein bislang unbekannter Mann öffnete und schlug dem 28-Jährigen, auf die Frage nach dem Mobiltelefon, unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss zog sich der Täter in den Campingbus zurück. Der 28-Jährige erlitt durch den Schlag Knochenbrüche im Gesicht und musste operiert werden. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zu dem oben braun und unten schwarz/grau lackierten Campingbus sowie dessen Besitzer.

Wangen

Polizei ermittelt Exhibitionisten

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat einen 87 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt, der im Verdacht steht, sich gegenüber einer Frau und einem Kleinkind entblößt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5566688 ). Inzwischen sind bei der Polizei mehrere gleichgelagerte Fälle angezeigt worden. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kamen die Ermittler dem Senior auf die Spur. Dieser muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Isny

Unbekannter bricht Pkw auf - Zeugen gesucht

Am Mittwoch hat ein Unbekannter einen Opel Crossland aufgebrochen, der auf dem Wanderparkplatz Wiesenweiler abgestellt war. Der Täter nutzte die 45-minütige Abwesenheit der Besitzerin zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr aus, um die Scheibe der Beifahrertür mittels eines noch unbekannten Werkzeugs aufzubrechen. Aus dem Fahrzeuginnern stahl der Einbrecher eine beige Handtasche mit Inhalt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen des Einbruchs und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Isny

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch an einem Volvo V 60 hinterlassen, der in einer Parkbucht im Unteren Grabenweg abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den Volvo mutmaßlich beim Ausparken im Zeitraum zwischen 11.15 Uhr und 13.30 Uhr hinten links. Anschließend fuhr der Unfallverursacher, der möglicherweise mit einem dunklen VW Caddy unterwegs war, weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 07562/97655-0 bei der Polizei melden.

Kißlegg

Spritztour endet mit Unfall und Anzeige

Die Spritztour eines 13-Jährigen mit dem Motorroller eines Familienangehörigen hat am Mittwoch gegen 15.30 Uhr eine leicht verletzte Person gefordert. Der Bub war auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Holzmühle und Luzenhof unterwegs. Weil eine entgegenkommende Autofahrerin aus ihrer Sicht am linken Fahrbahnrand anhielt, musste der Junge an dem stehenden Fahrzeug vorbeifahren. Dabei übersah er zwei 80 und 67 Jahre alte Fußgänger, die am linken Fahrbahnrand ebenfalls in Richtung Luzenhof gingen. Er kollidierte mit dem 67-Jährigen, woraufhin beide stürzten. Während der 13-Jährige unverletzt blieb, musste der verletzte Fußgänger im Anschluss einen Arzt aufsuchen. Den Halter des Motorrollers erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, weil er die Spritztour des Kindes zugelassen hat.

Leutkirch

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Ein Daimler, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Werkhausgasse abgestellt war, ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Täter zerkratzte die rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Werkzeug. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Fahrzeuge stoßen zusammen

Leichte Verletzungen hat eine 22 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15 Uhr im Riedweg erlitten. Eine 40-jährige VW-Lenkerin befuhr den schmalen Gemeindeverbindungsweg von Friesenhofen in Richtung Schmidsfelden, als ihr die 22-Jährige mit ihrem Ford entgegenkam. Trotz eines Ausweichversuchs der 40-Jährigen kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Die 22-Jährige wurde am Unfallort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Am Ford und am VW entstand jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

