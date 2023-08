Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen

Fahrer sucht nach Auffahrunfall das Weite - Polizei sucht Zeugen

Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Kleinwagens hat am Dienstag nach einem Auffahrunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Karl-Hirnbein-Straße das Weite gesucht. Eine 43-jährige Mazda-Fahrerin musste während ihrer Parkplatzsuche gegen 17 Uhr verkehrsbedingt halten, was der Unbekannte nicht rechtzeitig erkannte und auffuhr. Im Anschluss fuhr der Mann weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Fahrer, der eine Schildmütze trug, oder dessen Kleinwagen geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei melden.

Wangen

Randalierer auf Schulgelände unterwegs

Farbschmierereien und eine eingeworfene Scheibe haben bislang unbekannte Vandalen hinterlassen, die sich im Zeitraum zwischen Freitagabend und Dienstagabend auf dem Gelände einer Schule in der Danneckerstraße aufgehalten haben. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Trotz Fahrverbot unterwegs

Ohne Führerschein und mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen war ein 41-Jähriger am Dienstagmorgen im Stadtgebiet unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den Mann und stellte bei der Kontrolle fest, dass gegen ihn ein Fahrverbot besteht. Da die Beamten bei dem 41-Jährigen zudem deutliche Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmittel feststellten, veranlassten sie eine Blutentnahme in einer Klinik. Sollte diese den Konsum bestätigen, muss der 41-Jährige mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogen rechnen. Zudem kommt auf ihn eine Strafanzeige zu, weil er trotz Fahrverbot mit seinem Wagen fuhr. Diesen musste der Mann stehen lassen.

Kißlegg

Auffahrunfall fordert einen Leichtverletzten

Eine leicht verletzte Person, fünf beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr auf der L 265 ereignet hat. Eine Autofahrerin wollte von Kißlegg kommend nach links auf den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Wuhrmühle abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste sie ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Die nachfolgenden vier Fahrzeuglenker erkannten die Situation und bremsten ihre Pkw ab. Der 20 Jahre alter Fahrer eines Landrover Defender konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr wuchtig auf den Renault eines 18-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Kollision auf den Mercedes eines davor befindlichen 70-Jährigen geschoben, und dieser wiederum auf den VW eines 50-jährigen Vorausfahrenden. Der Nissan eines entgegenkommenden 64-Jährigen wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Der 18-jährige Renault-Fahrer wurde durch das Auffahren leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Um den erheblich beschädigten Renault und den Defender kümmerte sich der Abschleppdienst. Die L 265 war während der Unfallaufnahme bis gegen 18.30 Uhr nur einseitig befahrbar.

Isny

Pkw landet in Böschung

Glück im Unglück hatten die Insassen eines Ford, die bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.45 Uhr auf der B 12 allesamt unverletzt blieben. Die 62-jährige Fahrerin des Wagens überholte zwischen Gründels und Schweinebach einen Lkw, kam beim Einscheren jedoch von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. In der Folge geriet der Ford auf eine aufsteigende Schutzplanke und stürzte dann nach rechts in die Böschung, wo der Pkw auf dem dortigen Radweg zum Stillstand kam. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert, ein Abschleppunternehmen barg den beschädigten Ford.

Isny

Motorroller entwendet

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Dienstagnachmittag einen Motorroller von einem Grundstück in der Wassertorstraße entwendet. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des schwarzen Piaggio-Rollers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

