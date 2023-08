Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streit um Parklücke eskaliert

Nach einem Streit um eine Parklücke am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters müssen zwei Männer mit einer Anzeige rechnen. Ein 41-jähriger Autofahrer soll einem 66-jährigen den Parkplatz "vor der Nase weggeschnappt" haben, woraufhin der Ältere das Gespräch suchte. Zwischen den erhitzten Gemütern fielen im weiteren Verlauf offenbar Beleidigungen, die sich zu einem Gerangel entwickelten. Des Weiteren soll der 66-Jährige aus seinem Wagen eine Stange geholt und seinem Kontrahenten damit gedroht haben. Zeugen konnten eingreifen und eine weitere Eskalation verhindern. Nun ermittelt die Polizei gegen die beiden Männer.

Friedrichshafen

Kind springt vor Pedelec und verursacht Unfall - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Unfall am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr in der Karlstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein 42 Jahre alter Pedelec-Fahrer war auf der Friedrichstraße unterwegs, als auf Höhe der Einmündung der Karlstraße ein Kind vor sein Rad sprang und er zu Fall kam. Beim Sturz zog sich der Radler leichte Verletzungen im Gesicht zu. Zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem mutmaßlichen Vater des Kindes entwickelte sich ein Streitgespräch, woraufhin der Mann das Kind nahm und mit einer Frau und einem weiteren Kind die Unfallörtlichkeit verließ, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der unbekannte Mann wird als 40 bis 50 Jahre alt, 180 cm groß und kräftig/sportlich gebaut beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einem hellen, grünen T-Shirt mit dunklen Streifen und blauen Jeans. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen

Langenargen

Gestürzter Motorradfahrer

Verletzungen hat sich ein 72 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße zugezogen. Der Zweiradlenker war in Richtung Oberdorfer Straße unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende VW-Fahrer am Fußgängerüberweg auf Höhe des Bahnhofs anhalten musste, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der 72-Jährige wich nach links aus, touchierte mit der Schulter den Außenspiegel des Pkw und stürzte auf die Straße. Dabei wurde er leicht verletzt, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.500 Euro geschätzt.

Überlingen

Unter Drogen unterwegs

Zwei mutmaßlich berauschten Verkehrsteilnehmern hat die Polizei Überlingen am Dienstagabend die Weiterfahrt untersagt. Gegen 17 Uhr kontrollierten die Beamten eine 25-jährige Autofahrerin im Bereich der Hochbildstraße. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergaben sich bei ihr Hinweise einer Drogenbeeinflussung. Weil ein Vortest positiv auf mehrere berauschende Substanzen reagierte, musste die Frau in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen. Um etwa 18 Uhr wurden die Polizisten in der Zahnstraße auf einen voll besetzten Pkw aufmerksam. Beim 20 Jahre alten Mann hinterm Steuer ergaben sich in der Kontrolle Anzeichen einer eingeschränkten Verkehrstüchtigkeit. Die Beamten fanden in seiner Bekleidung augenscheinlich Marihuana und beschlagnahmten es zur weiteren Untersuchung. Nachdem ein Test den Verdacht einer Drogenbeeinflussung erhärtete, musste auch er in einer Klinik eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollten die Blutuntersuchungen den Verdacht bestätigen, kommt auf beide eine Anzeige samt Fahrverbot und Punkten im Verkehrssünderregister zu.

Überlingen

Motorschaden hat Auffahrunfall zur Folge

Ein Motorschaden dürfte der Auslöser für einen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 2.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 gewesen sein. Ein 38-jähriger Autofahrer war von Uhldingen in Richtung Überlingen unterwegs, als aufgrund des Defekts kurz vor dem "Birnauer Wäldle" eine starke Rußwolke aus dem Auspuff des BMW austrat. Durch die Abgase wurde die Sicht eines hinterherfahrenden 63-jährigen Daimler-Fahrers offenbar derart eingeschränkt, dass dieser auf die Bremse trat. Ein folgender 41-Jähriger konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seiner V-Klasse auf. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der BMW musste aufgrund des Motorschadens abgeschleppt werden. Bei dem Auffahrunfall entstand an den beiden Autos insgesamt rund 3.000 Euro Sachschaden, sie waren weiterhin fahrbereit.

