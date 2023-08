Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Wegen sexueller Belästigung ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 46-Jährigen, der am Montagabend in einem Einkaufszentrum in der Georg-Zimmerer-Straße einer 23-Jährigen an den Hintern gefasst haben soll. Die Frau, die sich an einer Gemüsetheke aufhielt, informierte ihren Partner und konfrontierte den 46-Jährigen mit seinem Verhalten. Anschließend verständigten sie die Polizei.

Veringenstadt

Baggerschaufeln gestohlen

Baggerschaufeln im Wert von mehreren hundert Euro wurden am vergangenen Wochenende von einem Parkplatz an der B 32 zwischen Veringenstadt und Veringendorf gestohlen. Die Täter entwendeten die beiden Schaufeln eines dort abgestellten Minibaggers zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise zu den Unbekannten unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Hohentengen

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der L 283 zwischen Hohentengen und Eichen ereignet hat. Die 30 Jahre alte Fahrerin eines Ford wollte an der Einmündung Richtung Günzhofen auf die L 283 auffahren und übersah hierbei einen 44-Jährigen, der ebenfalls mit einem Ford unterwegs war. Die beiden Pkw kollidierten im Einmündungsbereich, beide Unfallbeteiligten zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren ärztlichen Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Um die beiden Ford kümmerte sich ein Abschleppdienst. Ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz war die örtliche Feuerwehr.

Hohentengen

Mann wird nach Körperverletzung in Fachklinik gebracht

Ohne erkennbaren Grund hat am Montagvormittag ein 69-Jähriger im Riedweg einem 81-Jährigen in das Gesicht geschlagen. Angehörige des Opfers verständigten kurze Zeit später die Polizei, als der Mann diesen von dem Vorfall erzählte. Bei einer Fahndung im Nahbereich konnten die Einsatzkräfte den 69-Jährigen antreffen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde aufgrund seines Zustands und Verhaltens in eine Fachklinik gebracht. Weil er gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand leistete und die Polizisten beleidigte, muss er zusätzlich zur Anzeige wegen Körperverletzung mit weiteren strafrechtlichen Ermittlungen rechnen.

