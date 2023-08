Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten finden in Handy versteckte Drogen

Gelsenkirchen (ots)

Ein als Drogenversteck präpariertes Handy haben Polizeibeamte am Donnerstag, 3. August 2023, bei einem Einsatz in Schalke sichergestellt. Gegen 16.45 Uhr hatten die Beamten einen 35-Jährigen am Kennedyplatz kontrollieren und dessen Identität feststellen wollen. Dabei warf der Gelsenkirchener in einem vermeintlich unbeobachteten Moment ein Mobiltelefon in eine angrenzende Grünfläche. Die Einsatzkräfte fanden das Gerät, das durch den Aufprall auseinandergesprungen war und nach der Entfernung von Akku und sonstigen Bestandteilen vermutlich als Versteck für Heroin-Päckchen gedient hatte. Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana sowie diverse Tabletten. Diese stellten sie mitsamt des Smartphones und den darin aufgefundenen Drogen sicher. Gegen den Gelsenkirchener wurde ein Strafverfahren wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell