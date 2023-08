POL-GE: Betäubungsmittel in Ückendorf entdeckt

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schalke am Donnerstag, 3. August 2023, wurden mehrere Personen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Im Erdgeschoss des Hauses an der Wilhelminenstraße war gegen 14.50 Uhr ein Feuer im Flur ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen löschten den Brand. Neun Anwohner musste von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen gerettet werden, acht von ...

