FW-GE: Küchenbrand in Gelsenkirchen Buer verursacht hohen Sachschaden

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Montag gegen 13.10 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Küchenbrand in die Buer-Gladbecker-Straße in Gelsenkirchen Buer gerufen. In der Küche der Erdgeschosswohnung eines Dreifamilienhauses war es zu einem Brand gekommen. Glücklicherweise hatten sich alle Bewohner eigenständig in Sicherheit gebracht. Ein Ersthelfer, der mit einem Feuerlöscher tätig wurde, zog sich eine leichte Rauchgasverletzung zu. Er wollte sich nach der Erstbehandlung in einem Rettungswagen, eigenverantwortlich in eine weitere ärztlichen Behandlung begeben. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell mit einem C-Rohr löschen. Das gesamte Gebäude wurde nochmal durchsucht und vom Brandrauch befreit. Der Sachschaden in der betroffenen Wohnung ist erheblich. Die Brandwohnung wurde noch spannungslos geschaltet und der Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben. Nach ca. 1 Stunde war der Einsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwachen Buer und Hassel beendet.

