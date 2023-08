Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Anwohner nach Brand ins Krankenhaus eingeliefert

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schalke am Donnerstag, 3. August 2023, wurden mehrere Personen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Im Erdgeschoss des Hauses an der Wilhelminenstraße war gegen 14.50 Uhr ein Feuer im Flur ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen löschten den Brand. Neun Anwohner musste von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen gerettet werden, acht von ihnen wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Kontrolle vom Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Da nach dem Brand der Strom im Haus abgestellt bleiben musste, ist das Mehrfamilienhaus vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

