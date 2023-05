Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Windkraftrad von Buntmetalldieben heimgesucht

Kleinfurra (ots)

Nahe Kleinfurra wurde ein, an der Bundesstraße 4, gelegenes Windkraftrad durch unbekannte Buntmetalldiebe angegriffen. Wie heute Morgen durch Zeugen gemeldet wurde, gelang es den Dieben die Zugangstür zum Inneren der Anlage aufzubrechen. Hier schnitten die Täter eine noch nicht näher bekannte Menge an Kabeln aus dem Turm heraus. Gegenwärtig gehen die Ermittler von einem Beutegut in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages aus. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Spezialisten für Spurensicherung der Kriminalpolizei sicherten den Tatort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell