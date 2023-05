Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubte Spritztour mit dem Pkw

Ellrich (ots)

Das Auto nicht richtig abgeschlossen und schon waren Unbekannte anscheinend damit unterwegs. Heute gegen 05.20 Uhr meldete eine 44- jährige Frau aus Ellrich, dass ihr Pkw plötzlich an einer anderen Stelle steht als am Abend davor und auch das Licht am Fahrzeug eingeschaltet war. Nach ersten Ermittlungen hatten sich unbekannte Täter Zugang zum, vermutlich nicht abgeschlossenen, Fahrzeug verschafft. Hier fanden sie dann neben der Geldbörse der Frau auch den Ersatzschlüssel des Autos. Nach einer kleinen Spritztour ließ man dann das Fahrzeug, mit einem Unfallschaden, zurück. Für die Geldbörse der Frau galt das leider nicht. Durch die Polizei wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

