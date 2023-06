Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkohol und Betäubungsmittel am Lenker

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Neuhaus. Am vergangenen Wochenende war die Polizei Hemmoor im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit mit Schwerpunkt Alkohol- und Drogenkonsum im Zweiradverkehr unterwegs. An verschiedenen Ort des Zuständigkeitsbereiches wurden insgesamt 73 Zweiradfahrer gestoppt und überprüft. Dabei fiel den Beamten besonders ein 51-jähriger Radfahrer auf, der am Samstag, gegen 15:20 Uhr, auf der Dorfstraße in Hemmoor den falschen Radweg benutzte. Der Mann wies bei der anschließenden Kontrolle Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung auf, ein Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Bei dem Vortest erreichte der Radler einen Wert von über 1,8 Promille. Am Sonntag überprüften die Beamten um 19:40 Uhr einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer auf der Stader Straße in Neuhaus. An dem Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht. Neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt stellten die Beamten bei der Kontrolle Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Gegen beide Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer des E-Scooter erhielt zusätzlich eine Strafanzeige wegen Verdachts des illegalen Betäubungsmittelbesitzes. Auch gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Kontrollen des Zweiradverkehrs brachten zudem drei weitere Anzeigen wegen Nutzung des falschen Radweges und in einem Fall wegen der Nutzung eines Handys während der Fahrt hervor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell