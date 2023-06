Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in ein Wohnhaus auf dem "Waldhof" (18.06.2023)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Ein Unbekannter ist am Sonntagnachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, in ein Wohnhaus auf dem "Waldhof" eingebrochen. Der Einbrecher hebelte die Terrassentür des Anwesens auf und gelangte so in die Innenräume des Gebäudes. Dort durchwühlte er im Erdgeschoss und im Obergeschoss mehrere Räume und erbeutete dabei Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend verließ der Täter das Haus über eine weitere Terrassentür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Waldhofes beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier singen zu melden.

