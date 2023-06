Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Geschäft in der Theodor-Hanloser-Straße (18.06.2023)

Singen (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Montag in ein Geschäft in der Theodor-Hanloser-Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr schlug der Täter die Glaseingangstür ein und gelangte so in die Verkaufsräume. Dort entwendete er diverse Tabletts und Smartphones im Wert von insgesamt rund 1.500 Euro. Der Schaden an der Glastür dürfte im Bereich von etwa rund 2.000 Euro liegen. Einem Anwohner fiel im fraglichen Zeitraum ein Mann auf, der mehrfach vor dem Geschäft hin und her lief. Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 185 Zentimeter groß, kurze, graue Haare, dicklicher Bauch. Zudem trug er eine auffällige blaue Seemannsmütze. Personen, die ebenfalls Verdächtiges im Bereich des IT-Geschäfts beobachtet haben, oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-01, zu melden.

