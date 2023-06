Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungsbrand in der Südstadt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in der Karlsruher Südstadt sind am Mittwochnachmittag drei Katzen umgekommen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gingen bei der Integrierten Leitstelle Karlsruhe gegen 14:40 Uhr Anrufe ein, wonach es in der Luisenstraße aus einer Wohnung qualmen solle. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnten Rauch feststellen, der aus den Fenstern einer im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses befindlichen Wohnung drang. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr evakuierten das Gebäude umgehend. In der Brandwohnung selbst befanden sich keine Personen. Allerdings stellten Feuerwehrkräfte bei den Löscharbeiten in der Wohnung vier Katzen fest, welche geborgen wurden. Drei der Tiere verendeten trotz umgehender Versorgung mit Sauerstoff durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr, das vierte wurde an eine Tierrettung übergeben. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim Polizeiposten Südstadt geführt.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell