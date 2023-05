Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0273 --Polizei stoppt kriminelles Geschwisterpaar--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Auf den Delben Zeit: 03.05.2023, 1.50 Uhr

Ein Geschwisterpaar entwendete in der Nacht zu Mittwoch ein Auto, um in Bremen auf Diebeszug zu gehen. Die Flucht vor der Polizei endete in Burg-Grambke.

Einsatzkräfte wollten die Insassen eines VW Golf in der Bremerhavener Heerstraße überprüfen. Der Fahrer ignorierte jedoch die Haltezeichen und entzog sich der Kontrolle. Mit überhöhter Geschwindigkeit ignorierte er rote Ampeln, überfuhr Grünstreifen, rammte in einer Kurve einen geparkten Mercedes und kam in der Straße Auf den Delben zum Halten. Die Polizei nahm den 21 Jahre alten Fahrzeugführer und seine 17-jährige Schwester und Beifahrerin fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass beide zuvor Kennzeichen und das Auto entwendet hatten, um anschließend damit auf Einbruchstour zu gehen. Im Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte entsprechendes Einbruchswerkzeug sicher. Der 21-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Eine Haftprüfung und die weiteren Ermittlungen dauern an. Seine Schwester wurde ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

