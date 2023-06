Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Wohnwagen kollidiert mit Pkw - Frau schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 49-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Wohnanhänger am Mittwochnachmittag auf der B36 bei Dettenheim.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 37-Jähriger gegen 15:30 Uhr mit seinem Pkw-Wohnwagengespann auf der B36 in Richtung Graben-Neudorf. Kurz nach der Abfahrt Dettenheim löste sich aus bislang ungeklärter Ursache der Wohnwagen von der Kupplung des Pkws und gelangte in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 49-Jährige kollidierte in der Folge mit dem Anhänger und kam mit ihrem Pkw im Grünstreifen zum Stehen. Die Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Warum sich der Wohnwagen von der Anhängerkupplung löste ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell