POL-KA: (KA) Kraichtal - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der L618

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Bruchsal-Untergrombach wurde ein Autofahrer schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor ein 19-jähriger Fahranfänger in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Joß-Fritz-Straße gegen 20:30 Uhr die Kontrolle über seinen Mercedes und kam ins ...

