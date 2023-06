Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Vereinsheim in der Waldstadt

Karlsruhe (ots)

Zwischen Dienstagabend, 22:00 Uhr und Mittwochmittag, 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen Zaun gewaltsam Zutritt auf ein Vereinsgelände in der Karlsruher Waldstadt.

Im Anschluss daran hebelten die Einbrecher eine Tür im hinteren Bereich mit brachialer Gewalt auf, um so in das Innere des Vereinsheims in der Theodor-Heuss-Allee zu gelangen. Auf ihrer Suche nach Beute nahmen die Diebe Bargeld in noch unbekannter Höhe, einen Kaffeevollautomaten sowie eine Kettensäge an sich.

Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 melden können.

Sigrid Lässig, Pressestelle

