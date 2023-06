Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mann steigt in mutmaßlich psychischer Ausnahmesituation auf Kran

Karlsruhe (ots)

Ein 44-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Bruchsal in der Absicht, sich in die Tiefe zu stürzen, auf einen Baukran gestiegen. Schließlich gelang es der Feuerwehr Bruchsal unter Zuhilfenahme einer Drehleiter, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen und ihn von seinem Vorhaben abzubringen.

Wohl in einer psychischen Ausnahmesituation kletterte der Mann gegen 20:30 Uhr in der Bruchsaler Orbinstraße auf einen Kran. Um 23:15 Uhr ließ er sich von einer ihm nahestehenden Person und einem Höhenretter der Feuerwehr dazu bewegen, von seinem Vorhaben abzulassen und in den sicheren Korb der Drehleiter zu steigen. Im Anschluss wurde er in eine fachärztliche Einrichtung überstellt.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurden die Orbinstraße und die Stadtgrabenstraße im Bereich um den Einsatzort für den Straßenverkehr gesperrt, was aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen führte.

Kai Lampe, Pressestelle

