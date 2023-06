Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 19-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw und wird schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Bruchsal-Untergrombach wurde ein Autofahrer schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor ein 19-jähriger Fahranfänger in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Joß-Fritz-Straße gegen 20:30 Uhr die Kontrolle über seinen Mercedes und kam ins Schleudern. Anschließend kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand parkenden VW Golf.

Während der Erstversorgung vom DRK klagte der junge Mann über Schmerzen und Lähmungserscheinungen, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Untergrombach musste für die Landung des Hubschraubers auf einem nahegelegenen Sportplatz ein Tor mittels Bolzenschneider öffnen und leuchtete den Platz für die Dauer der Rettungsmaßnahmen aus.

Die beiden Mitinsassen des Unfallverursachers blieben bei der Kollision nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

