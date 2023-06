Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter dringt in Wohnhaus im Alpsteinweg ein (16./17.06.2023)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus im Alpsteinweg eingedrungen. Der Einbrecher verschafft sich über die Haustür des Gebäudes Zutritt, verlässt dieses aber vermutlich umgehend wieder über die Terrassentür, als die Alarmanlage des Hauses losgeht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht auf Samstag Verdächtiges im Bereich des Alpsteinwegs festgestellt haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

