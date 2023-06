Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 8-Jähriger bei Unfall verletzt (16.06.2023)

Singen (ots)

Ein 8-jähriger Junge ist bei einem Unfall am Freitagabend auf der Einmündung Uhlandstraße und Körnerstraße verletzt worden. Ein 52-jähriger VW Touran-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Uhlandstraße in Richtung Fichtestraße unterwegs. Auf der Einmündung zur Körnerstraße stieß der VW mit einem von der Körnerstraße auf die Uhlandstraße fahrenden acht Jahre alten Jungen auf einem Fahrrad zusammen. Der Bub stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell