Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall zwischen Bus und Auto auf dem Zähringerplatz/Moltkestraße - Polizei sucht Zeugen (16.06.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto auf dem Zähringerplatz am Freitagmittag, gegen 13 Uhr. Eine 32 Jahre junge Frau fuhr mit einem Dacia Sandero vom Zähringerplatz in Richtung Sternenplatz. Auf der Busspur fuhr zeitgleich ein 46-Jähriger mit einem Bus. Auf Höhe der Moltkestraße wendete der Busfahrer und kollidierte dabei mit dem daneben fahrenden Wagen. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, am Bus in Höhe von rund 2.000 Euro. Da beide Fahrer verschiedenen Angaben machten, welche Ampel "Grün" zeigte, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell