POL-WES: Moers-Repelen - Bürgerberatung

Moers (ots) - Unbekannte Täter sind im Laufe des Sonntags in ein Reihenhaus an der Rheinstraße eingebrochen. Sie schlugen ein Loch in die Terrassentür und gelangten so ins Haus. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und nahmen Schmuck und Bargeld mit. Als die Bewohnerin gegen 21.30 Uhr am Sonntag nach Hause kam, bemerkte sie den Einbruch. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0. Kontakt für ...

