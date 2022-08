Polizei Hamburg

POL-HH: 220818-3. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Niendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.08.2022, 19:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Niendorf, Herulerweg/Ambronendamm

Am Mittwochabend wurde eine 62-jährige Frau in Niendorf Opfer eines Sexualdelikts. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau am nördlichen Stadtrand im Bereich Herulerweg/Ambronendamm einen Spaziergang unternommen. Dabei traf sie auf den Täter, der versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln und sich ihr zu nähern. Nachdem die Frau daraufhin zu ihrem in der Nähe abgestellten Auto zurückgekehrt war, ging er sie körperlich an. Er berührte sie unsittlich und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Anzeigenerstattung erfolgte erst mit einigem Zeitverzug, sodass keine sofortigen Fahndungsmaßnahmen mehr erfolgen konnten.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 30 Jahre - etwa 1,70m - "südländisches" Erscheinungsbild - schlank - kurze, schwarze Haare - roch nach Alkohol - trug ein rot-braunes T-Shirt und eine blaue Jeans - hatte eine braune Ledertasche umgehängt

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der geschilderten Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell