Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

(Wüs)In der Zeit von Samstag, 02.07.2022, 17:00 Uhr bis zum Sonntag, 03.07.2022, 17:00 Uhr, war der VW Golf des Anwohners in der Bachstraße in Einbeck ordnungsgemäß geparkt und wurde beim Vorbeifahren von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei wurde der linke Außenspiegel nach hinten geklappt, die Abdeckung zerkratzt und abgerissen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck unter 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell