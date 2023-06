Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldung der Polizei Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18.06.2023) veranstaltete die Landjugend Bramel die alljährliche Mittsommernachtsparty. Bis 04:00 Uhr am Sonntagmorgen feierten die 2.500 Gäste auf dem landwirtschaftlichen Hof in Bramel bei bestem Sommerwetter eine ausgelassene Party. Die Polizei Schiffdorf begleitete die Veranstaltung mit Kräften vor Ort und trug somit zu einem überwiegend friedlichen Verlauf bei. Es wurden ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und einmal ein Strafverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld eingeleitet. Konsequentes Einschreiten von Sicherheitsdienst und Polizei verhinderte weitere mögliche Auseinandersetzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell