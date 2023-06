Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Mittwoch (13.06.2023) kam es gegen 13:00 Uhr in der Abendrothstraße in Höhe der Hausnummer 22 zu einem Verkehrsunfall. Eine Streifenwagenbesatzung war auf einen 10-jährigen Jungen aufmerksam geworden, welcher augenscheinlich verletzt auf dem Gehweg lag. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein Fahrradfahrer, welcher auf der falschen ...

mehr