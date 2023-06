POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in der Abendrothstraße in Cuxhaven - Fahrradfahrer kollidiert mit Kind

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In den vergangenen Tagen/Wochen kam es in verschiedenen Straßen in Cuxhaven, zumeist in großen Mehrparteienhäusern, zu diversen Einbrüchen in Kellerräume. Der oder die Täter entwendeten hierbei Alltagsgegenstände, Lebensmittel oder Fortbewegungsmittel wie Fahrräder. Meist wurden in einem Tatzeitraum mehrere Kellerabteile innerhalb eines Gebäudes angegangen. Zeugen werden gebeten sich ...

mehr