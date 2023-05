Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (223/2023) Vermisstes Mädchen aus Wollershausen wohlbehalten in Duderstadt angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

WOLLERSHAUSEN (as) - Ein seit dem Freitagabend (12.05.23) vermisst gewesenes Mädchen aus Wollershausen (Landkreis Göttingen, wir berichteten) ist am Dienstagmorgen (16.05.23) nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten in Duderstadt (Landkreis Göttingen) angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 12-Jährigen ist damit eingestellt. Die dazugehörige Pressemitteilung wurde soeben aus dem Presseportal entfernt.

