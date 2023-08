Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Volltrunkener Randalierer in Gewahrsam

In der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Friedrichshafen endete der Montagabend für einen 25-Jährigen. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem der Mann gegen 19.30 Uhr, augenscheinlich volltrunken, die Türe einer Bankfiliale in der Schubertstraße eingetreten hatte. Kurz nachdem der 25-Jährige in der Paulinenstraße auch eine mobile Toilettenkabine umgeworfen hatte, konnte er von den Beamten gestoppt und von weiteren Taten abgehalten werden. Weil sich der 25-Jährige aufgrund seines Alkoholkonsums und der mutmaßlichen Einnahme weiterer berauschender Substanzen nicht mehr artikulieren konnte, sich gegenüber den Einsatzkräften drohend aufbaute und unangebracht gestikulierte, wurde er in Gewahrsam genommen. Er muss nun mit einer Rechnung für die eher unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei und mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Langenargen

Parkrempler - Verursacher flüchtet

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Montag zwischen 5.30 Uhr und 11.45 Uhr an einem in der Amthausstraße geparkten Audi A5 angerichtet. Anstatt sich nach dem missglückten Parkmanöver um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Verursacher, der mutmaßlich mit einem roten Pkw unterwegs war, das Weite. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Immenstaad

Vorfahrt genommen - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Montag gegen 11 Uhr an der Einmündung der Meersburger Straße zur B 31 entstand Sachschaden. Ein 59-jähriger BMW-Lenker wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Hagnau einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden 35-jährigen Audi-Fahrers. Bei der Kollision entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 3.000 Euro, am Audi etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Überlingen

Hausregeln missachtet und Personal beleidigt - Badespaß beendet

Nachdem sie die Anweisungen eines Angestellten missachtete und dabei zudem ausfällig wurde, endete der Badebesuch für eine 22-Jährige am Montagabend abrupt. Die junge Frau war vom Personal angesprochen und auf die Hausregeln der Therme hingewiesen worden, nachdem sie die Rutschbahn mehrfach verbotenerweise bei Rotlicht benutzt hatte. Die deutlich alkoholisierte 22-Jährige reagierte ohne Einsicht, warf ihrem Gegenüber beleidigende Worte entgegen und musste das Bad im Anschluss mit einem erteilten Hausverbot verlassen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei der Frau, die sich wegen ihrer verbalen Ausfälligkeiten nun auch strafrechtlich verantworten muss, einen Wert von weit über einem Promille.

Überlingen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag und Montag einen im Lilienweg abgestellten VW offenbar mutwillig zerkratzt und dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro angerichtet. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell