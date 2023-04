Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230404 - 0397 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handtasche geraubt

Frankfurt (ots)

(lo) In den Morgenstunden des gestrigen Montags (03. April 2023) entriss ein Mann einer 34-jährigen Karbenerin in der "Wilhelm-Leuschner-Straße" die Handtasche. Der Täter ist flüchtig.

Gegen 08.45 Uhr näherte sich der Unbekannte der jungen Frau aus Richtung Main kommend und griff nach ihrer Handtasche. Doch um in den Besitz der Handtasche zu gelangen, stellte sich der Täter einfacher vor. Die Geschädigte hielt ihre Tasche fest und wehrte sich gegen den Mann. Allerdings ohne Erfolg. Der Täter raubte unter Anwendung erheblicher Gewalt die Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 20 - 40 Jahre alt, dunkel gekleidet, weiße Kapuze oder weiße Mütze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

