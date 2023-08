Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg / A96

Auto gerät in Leitplanke

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0.45 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch Süd und Kißlegg entstanden. Wohl aufgrund gesundheitlicher Beschwerden hat ein 33 Jahre alter Mercedes-Fahrer zunächst die Mittelleitplanke touchiert. Als eine Mitfahrerin auf dem Rücksitz eingriff und den Wagen nach rechts steuerte, kollidierte dieser mit der rechten Leitplanke und schliff mehrere Meter an dieser entlang, bevor er zum Stillstand kam. Ein Rettungsdienst untersuchte vorsorglich die Fahrzeuginsassen, von denen glücklicherweise keiner verletzt wurde. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Mercedes.

Weingarten

Blitzer mutwillig beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Blitzer in der Niederbieger Straße beschädigt. Die Täter verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der mutwilligen Schabeschädigung und nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Wohl aus Unachtsamkeit ist am Sonntag gegen 13.45 Uhr eine 21 Jahre alte Autofahrerin auf der L 317 zwischen Unterankenreute und Weingarten nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam in einem kleineren Graben zum Stehen und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Nissan Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Wagen entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

