Landkreis Sigmaringen (ots) - Stetten am kalten Markt Mann bei Waldarbeiten lebensbedrohlich verletzt Bei einem Arbeitsunfall hat sich 53-Jähriger am Samstag gegen 14.30 Uhr im Gewann Igelwäldle bei Unter-Glashütte schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war in seinem Wald mit der Beseitigung von Sturmschäden beschäftigt und arbeitete an einem Baum, auf welchem ein anderer Baum auflag. Durch das Entfernen des ...

