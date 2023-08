Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Pkw kommt von Fahrbahn ab - eine Person verletzt

Beim Abbiegen auf einen Rastplatz hat am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein 43 Jahre alter Audi-Fahrer auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wohl aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in ein dichtes Gestrüpp. Von den fünf Fahrzeuginsassen wurde eine Person leicht Verletzt, ein Rettungsdienst brachte die 15-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Aufgrund der Erstmeldung waren mehrere Rettungswagen sowie die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle eingesetzt. Um den beschädigten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag belaufen.

Herbertingen

Elektronikteile von Traktor gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Engelauer Weg unbefugt einen Traktor des Herstellers Fendt geöffnet und aus diesem anschließend hochwertige Elektroteile ausgebaut. Die offensichtlich professionell vorgehenden Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute, der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtiges Beobachtet haben, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

