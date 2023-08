Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Herdwangen-Schönach

Ravensburg (ots)

Hydrant umgefahren

Zeugen beobachteten am Freitag gg. 18.32 Uhr einen dunklen Pkw in der Achtalstraße in Herdwangen in Fahrtrichtung Taisendorf, wie dieser mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Auf Höhe von Gebäude Nummer 6 kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Hydranten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Pkw davon. Bei diesem sei auffallend gewesen, dass der PKW einen Gummistiefel über seiner Anhängekupplung gehabt habe. Am Hydranten entstand augenscheinlicher Sachschaden i. H. v. 1000,00EUR. Weitere Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten in Pfullendorf unter Tel.: 07552 2016-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell