POL-HI: Betrunkener Autofahrer

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/BODENBURG (erb). Am 11.07.2023, gegen 21:40 Uhr, geriet ein Pkw mit einer defekten Beleuchtungseinrichtung in den Fokus einer Bad Salzdetfurther Funkstreifenwagenbesatzung. Der Autofahrer, welcher eigenen Angaben zufolge noch (erfolglos) versuchte, aus dem Sichtfeld des wendenden Streifenwagens durch das rasche Abbiegen und Parken in einer Anwohnerstraße zu entkommen, wurde in der Schlesierstraße in 31162 Bad Salzdetfurth (OT Bodenburg) kontrolliert.

Der Grund für das Bestreben des Mannes, nicht von der Polizei kontrolliert zu werden, lag jedoch weniger in der kaputten Beleuchtung, sondern vielmehr in seiner deutlichen Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,00 Promille. Dem Mann wurde durch einen Arzt Blut entnommen.

Dem 31-jährigen Bodenburger drohen nun neben einem mehrmonatigen Fahrerverbot und Punkten in Flensburg ein erhöhtes Bußgeld im vierstelligen Bereich, da er bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens unter Drogeneinfluss polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Weiterfahrt mit seinem VW Golf ist untersagt worden.

