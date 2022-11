Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der BAB 5 - hoher Sachschaden

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen in Fahrtrichtung Frankfurt. Aufgrund eines Rückstaus mussten vorausfahrende Fahrzeuge abbremsen, was die nachfolgende 44-jährige Skoda-Fahrerin zu spät erkannte und mit dem ihr vorausfahrenden BMW zusammenstieß. Bei dem Unfall wurde weder die Skoda-Fahrerin, noch die 45-jährige BWM-Fahrerin verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Der Skoda musste abgeschleppt werden.

