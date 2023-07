Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mutmaßliche Brandstiftung in Elze

Hildesheim (ots)

(pia) Am Montag, 10. Juli 2023, gegen 20:30 Uhr bemerkten aufmerksame Bürger eine Rauchentwicklung auf dem Dach des im Bau befindlichen Edeka-Marktes an der Hauptstraße in Elze. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet dort eine Dämmplatte einer noch nicht fertiggestellten Außenwand in Brand. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die am Montagabend Beobachtungen zu einem möglichen Brandstifter auf dem Dach oder auf dem Gelände des Edeka-Marktes gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93030) mitzuteilen.

