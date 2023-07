Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sexualdelikt in Hildesheimer Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits in der Nacht zu Samstag, 08.07.2023, gegen 02:30 Uhr, wurde eine 43-jährige Frau in der Straße Hinter dem Schilde Opfer eines Sexualdelikts und einer Körperverletzung. Dem bislang unbekannten Täter gelang anschließend die Flucht. Ermittler des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls.

Die Tat ereignete sich in der o.a. Straße zwischen einem Cafe, das sich an der Ecke zur Almsstraße befindet, und dem dortigen Kaufhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprach der Täter das Opfer zunächst an und brachte es anschließend gewaltsam zu Boden. Im weiteren Verlauf schlug er die Frau, entkleidete sie zum Teil und verging sich sexuell an ihr.

Eine Anwohnerin, die nach eigenen Angaben auf Lärm aufmerksam wurde, schaute aus dem Fenster und ging zunächst davon aus, dass sich zwei Männer prügeln würden. Sie alarmierte zum einen die Polizei und sprach zum anderen Passanten in der Fußgängerzone an, die jedoch weitergegangen sind.

Als der Täter anschließend einen Streifenwagen erblickte, ließ er von der Frau ab und lief weg. Ein Beamter nahm die Verfolgung des Mannes auf, verlor ihn aber in der Jacobistraße aus den Augen.

Nach vorliegenden Informationen ist der Mann ca. 175-180 cm groß, etwa 30-35 Jahre alt und dunkelhäutig.

Weitere mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder dessen Fluchtweg geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell