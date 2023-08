Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Ungebetene Besucher auf dem Weinfest

Am Freitag etwa gegen 22.40 Uhr verhielten sich drei junge Männer beim Weinfest am Leopoldplatz in Sigmaringen offensichtlich so unangemessen, dass die Polizei hinzugerufen werden musste. Laut den Zeugen wollten sie zunächst einen Zaun zum Getränkelager übersteigen, anschließend bedrängten sie Frauen, wobei sie zunächst von der Security des Platzes verwiesen wurden. Dieser Aufforderung kamen sie nicht nach, weshalb die Polizei informiert wurde. Ein 28-jähriger Mann aus der Gruppe verhielt sich auch gegenüber der Polizei weiterhin äußerst aggressiv, renitent und wollte sich nicht ausweisen. Er musste anschließend unter Zwang nach Ausweispapieren durchsucht und in Gewahrsam genommen werden. Die Nacht verbrachte er in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Sigmaringen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bad Saulgau

Unfall mit Motorrad

Am Freitag gegen 15.45 Uhr befuhr eine 17-jährige Motorradfahrerin die Marbacher Straße in Bad Saulgau-Moosheim in Fahrtrichtung Marbach. In einer Rechtskurve wollte sie bremsen und bleib mit den Motorradhandschuhen am Gashahn hängen. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem entgegenkommenden Ford. Durch den Aufprall schleudert das Krad nach rechts in den Straßengraben, die Fahrerin bleib verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sowohl die Motorradfahrerin, welche mit schweren Verletzungen, als auch die Ford-Fahrerin mit leichten Verletzungen, kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 16.000.- Euro

