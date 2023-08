Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in den Betriebsferien

Unbekannte Täterschaft brach am Freitag etwa gegen 22.38 Uhr ins BBW Ravensburg ein. Ein Mitarbeiter erhielt um diese Uhrzeit einen Alarm auf sein Handy. Bei der Nachschau konnte schließlich festgestellt werden, dass die Pforte am Hauptgebäude aufgebrochen wurde und Schränke und Schubladen durchsucht wurden. Mehrere Türen im Gebäude wurden ebenfalls aufgebrochen und in der Zimmerei die Pforte durchwühlt. Aktuell hat das BBW Betriebsferien und das Gebäude ist derzeit nicht bewohnt. Der angerichtete Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Über Stehlgut ist aktuell noch nichts bekannt.

Aulendorf

Unbekannter bricht in Pkw ein

Ein kleiner Fensterspalt reichte einem Unbekannten offensichtlich aus, der am Donnerstag zwischen 5.30 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Kiesparkplatz im Bereich des Bahnhofs in einen Pkw eingebrochen ist. Der Täter öffnete den Wagen und entwendete aus diesem eine kleinere Menge Bargeld. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt nun wegen des Einbruchs. Hinweise von Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können oder anderweitig verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden unter Tel. Tel. 07584/9217-0 entgegengenommen.

Fronreute

Transporter kracht in Schutzplanke

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam am Freitag gegen 14.00 Uhr ein 56-jähriger VW-Transporter-Fahrer auf der B 32 beim Häcklerweiher von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Zeugen beobachteten, wie der VW von Altshausen kommend in Fahrtrichtung Blitzenreute unterwegs war und kurz vor der Unfallstelle die Geschwindigkeit deutlich reduzierte und in Schlangenlinien fuhr. Der Unfallverursacher war nach dem Unfall nicht ansprechbar und musste mit dem Rettungsdienst in die OSK Ravensburg verbracht werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500.- Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden.

Wangen im Allgäu

Trunkenheit im Verkehr

Erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte offensichtlich eine 36-jährige Opel-Fahrerin am Samstag gegen 00.00 Uhr in Wangen. Eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Kißlegg fiel bei der Hinterherfahrt im Grüntenweg auf, dass der Opel Schlangenlinien fuhr und die gesamte Fahrbahn benötigte. Bei der späteren Kontrolle der Fahrerin stellten die Beamten erheblichen Atemalkohol fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich umgerechnet eine Wert von ca. 2,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Frau muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell