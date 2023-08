Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste eine 49-jährige Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Eywiesenstraße. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Eywiesenstraße von der Ulmer Straße kommend und wollte nach links in die Weidenstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang der in entgegengesetzter Richtung fahrenden Kradlenkerin und stieß mit dieser zusammen. Durch den folgenden Sturz wurde die Frau nicht unerheblich verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

Schlier

Widerrechtlich in Kieswerk eingedrungen und Radfahrzeuge beschädigt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs ermittelt die Kriminalpolizei, nachdem Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Gelände eines Kieswerks bei Schlier eingedrungen sind. Die Unbekannten ließen an mindestens drei Baumaschinen Luft aus den Reifen, indem sie die jeweiligen Ventile manipulierten. Hierdurch wurde mindestens ein Reifen so beschädigt, dass er nicht mehr nutzbar sein dürfte. Aufgrund eines vor Ort angebrachten Schildes ist davon auszugehen, dass die Täterschaft aus dem Umfeld der Klimaaktivistenszene stammen dürfte.

Enzisreute

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag kurz nach 13 Uhr zwischen Enzisreute und Baindt nahe der B 30 beim Schanzwiesweiher erlitten. Eine 37-jährige Pkw-Lenkerin befuhr einen Waldweg rechts der B 30 in Fahrtrichtung Weingarten und kam in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie gegen einen Stapel Baumstämme. Durch die auslösenden Airbags wurde der 18-jährige Beifahrer leicht verletzt. Die Fahrerin sowie ein weiterer Mitfahrer blieben nach jetzigem Stand unverletzt. Der Sachschaden am Pkw, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Wangen im Allgäu

Mögliche Körperverletzung

Angeblich von zwei Personen geschlagen wurde ein 65-jähriger Mann, der am späten Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr mit einer blutenden Wunde im Gesicht beim Polizeirevier vorsprach. Seinen Angaben zufolge sei er von den Unbekannten zuvor an einer Sitzbank in der Lindauer Straße traktiert worden. Da der 65-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, ist der angegebene Tatablauf nicht gesichert. Das Polizeirevier Wangen sucht daher Zeugen der möglichen Auseinandersetzung und bittet diese, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 29-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr in der Neutrauchburger Straße zugezogen. Eine 81-jährige Pkw-Lenkerin wollte die Neutrauchburger Straße von der Mühlbachstraße kommend in Richtung Nordring queren. Hierbei übersah sie den ordnungsgemäß auf dem Radweg entlang der Neutrauchburger Straße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Radler. Durch die folgende Kollision stürzte der 29-Jährige. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

Isny-Neutrauchburg

Pkw beschädigt

Möglicherweise durch Schüsse mit einer Steinschleuder beschädigt wurde am Donnerstagnachmittag zwischen 16.45 und 17.15 Uhr ein Pkw, der in dem Zeitraum in einem Feldweg linksseitig der K 8016 zwischen Boden und Ried geparkt war. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0.

Leutkirch

Flucht vor der Polizei endet mit Strafanzeigen

Nicht ohne Grund hat am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ein 18-jähriger Motorrollerfahrer versucht, sich einer polizeilichen Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Eine Polizeistreife wollte den Zweiradlenker beim Moorbad in Herlatzhofen kontrollieren. Dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhalteaufforderungen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Beim Regenrückhaltebecken Urlau endete die Verfolgung durch den Streifenwagen zunächst aufgrund eines Pollers. Kurze Zeit später konnte der 18-Jährige aber im Rahmen der Fahndung unweit seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Außerdem konnte im Helmfach des ebenfalls aufgefundenen Rollers eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden werden. Aufgrund der bei der Flucht gefahrenen Geschwindigkeiten ist zudem davon auszugehen, dass der Motorroller technisch manipuliert wurde. Nachdem der 18-jährige nur eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt, gelangt er neben den Verstößen gegen das Betäubungsmittelrecht unter anderem auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Leutkirch

Steuersoftware in Lkw manipuliert

Wegen des Verdachts der Fälschung beweiserheblicher Daten gelangt ein 49-jähriger Lkw-Lenker zur Anzeige, der von Beamten der Verkehrspolizei Kißlegg am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der A 96 kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der gefahrenen Sattelzugmaschine stellten die Beamten fest, dass die Originalsoftware des Motorsteuergeräts gelöscht und eine abgeänderte und manipulierte Software aufgespielt worden war. Hierdurch ergab sich für das Fahrzeug eine unzulässige Leistungssteigerung von 580 PS auf rund 800 PS. Außerdem wurde dadurch die Abgasreinigungsanlage außer Funktion gesetzt. Da der 49-Jährige keinen Wohnsitz im Inland hat, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro hinterlegen.

