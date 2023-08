Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Verkehrsunfall am 03.08.2023 auf der B 31 bei Langenargen

Langenargen (ots)

Betrunkener Pkw-Lenker gerät in den Gegenverkehr - 2 Verletzte

Der 30jährige Lenker eines Pkw Saab befuhr am Donnerstag gegen 22.20 Uhr die B 31 bei Langenargen. Auf der Strecke von Eriskirch in Richtung Oberdorf geriet er in Höhe Schlatt infolge Alkoholeinwirkung auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit hoher Geschwindigkeit mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen, der von einer 47jährigen gelenkt wurde. Nach dem heftigen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in ihre jeweilige Unfallendstellung geschleudert. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt. Die 47jährige wurde nach ambulanter Behandlung wieder aus der Klinik entlassen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 20000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfallverursacher wurde starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen, insbesondere der Feststellung seiner Identität, setze er sich gegen die Beamten körperlich zur Wehr. Er konnte von den Beamten schließlich überwältigt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Nach erfolgter Blutentnahme und ambulanter Behandlung im Krankenhaus wurde er einer nahegelegenen Justizvollzugsanstalt zugeführt.

